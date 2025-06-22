Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. Об этом информирует МИД Азербайджана.

Встреча прошла в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями мнениями по поводу проведения в следующем месяце в Азербайджане саммита ОИС, а также передачи председательства в организации в 2026 году.

Кроме того, были обсуждены вопросы региональной безопасности, выражена обеспокоенность в связи с усилением напряжённости между Израилем и Ираном. Пакистан вновь поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.