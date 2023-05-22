В генконсульстве Турции в Нью-Йорке выбили окна (фото)

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Злоумышленники разбили стекла на входе в “Турецкий дом” в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации.

Об этом сообщил турецкий телеканал TGRT. Согласно полученной информации, в 03.14 неизвестный с железным ломом в руке разбил несколько окон на нижнем этаже здания.

Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили “сторонники террористов”.