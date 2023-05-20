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Байден не сразу сумел раскрыть свой зонт (видео)

bidenzont

В Сети завирусилось видео, на котором президент США Джо Байден проигрывает после минутной борьбы с зонтом на трапе самолёта в Японии.

На кадрах видно, что американский лидер провозился с механизмом и спустился под дождём с трапа самолёта, так и не раскрыв зонта. Ролик вызвал двоякую реакцию аудитории. Кто-то заметил, что над “промокшим насквозь” президентом пришлось раскрыть зонтики рядом находившимся сотрудникам, другие сочувственно указывают, что Байден просто проявил “хорошие манеры”.

“Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождём”, — прокомментировали корреспонденты издания Newsweek.

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