Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Общество

Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

peremen oblacnost

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает национальная гидрометеорологическая служба, ночью и утром на отдельных территориях возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, на отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах – мокрый снег. На отдельных территориях ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 12-17° тепла, днем – 22-27° тепла, в горах ночью – 4-8° тепла, днем – 8-13°, местами – до 15° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Общество

Ожидается утверждение нового пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию

2023/05/20, 16:33
Общество

Министр и замминистра экологии и природных ресурсов Нахчывана освобождены от должностей

2023/05/20, 16:24
Congratulatory address of Ilham Aliyev to the people of Azerbaijan on the occasion of the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and New Year 2022
Общество

Ильхам Алиев обратился к участникам VIII Международного конгресса “Бакинские дни сердца”

2023/05/20, 14:15
peremen oblacnost
Общество

Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

2023/05/20, 13:51
izbienie
Общество

Заявление руководства учреждения, в котором педагог отстегал детей плетью (обновлено, видео)

2023/05/20, 13:44
peresadkaserdsa
Общество

Пересадка сердца в Азербайджане может стать явью

2023/05/20, 13:23
opolzen1
Общество

Оползень повредил дорогу в Лянкяране (фото)

2023/05/20, 11:03
obshinazapadnogoazwebauhaba
Общество

Письмо Общины Западного Азербайджана гендиректору ЮНЕСКО получило статус официального документа ООН

2023/05/20, 10:32
narko1
Общество

В Джалилабаде задержали курьеров с более чем 7 кг наркотиков (фото)

2023/05/20, 10:01