Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

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21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает национальная гидрометеорологическая служба, ночью и утром на отдельных территориях возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, на отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах – мокрый снег. На отдельных территориях ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 12-17° тепла, днем – 22-27° тепла, в горах ночью – 4-8° тепла, днем – 8-13°, местами – до 15° тепла.