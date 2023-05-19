Алиев: Если Армения хочет мира, то для чего приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов?

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Посол прежде всего отметил, что испытывает чувство глубокого удовлетворения в связи с прибытием в Азербайджан в период, когда в нашей стране отмечается 100-я годовщина со дня рождения великого лидера. Он подчеркнул, что взгляды выдающейся личности Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева дают основание прийти к такому выводу, что Азербайджан находится на пути строительства процветающей, мультикультуральной страны с сильной экономикой.

Отметив, что в настоящее время Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, а Индия – в «Большой двадцатке» и Шанхайской организации сотрудничества, посол с чувством удовлетворения подчеркнул, что его страна входит в первую пятерку торговых партнеров Азербайджана, и увеличение в прошлом году взаимной торговли на 155 процентов является хорошим показателем этого.

По словам Шридхарана Мадхусудханана, с учетом того, что Индия также обладает мощной экономикой, у наших стран есть большой потенциал с точки зрения расширения экономического сотрудничества. В этом контексте он отметил нефтяную промышленность и фармацевтику.

В то же время посол сказал, что господствующий в Азербайджане мультикультурализм является весьма привлекательным для Индии, подчеркнул значение расширения связей и в гуманитарной сфере.

Коснувшись сотрудничества в области туризма, дипломат отметил, что большое число индийских туристов, посещающих Азербайджан, древняя история связей между нашими народами, многочисленные исторические памятники в нашей стране открывают широкие возможности для сотрудничества в области туризма. Посол сказал, что наряду с древними, историческими зданиями в нашей столице приятное впечатление оставляют и постройки в современном стиле.

Шридхаран Мадхусудханан заверил, что приложит все усилия для сотрудничества в области информационных технологий, энергетики, образования, экологии и в других сферах.

Отметив, что великий лидер является основателем современной азербайджанской государственности, обеспечившим развитие нашей страны, президент Ильхам Алиев подчеркнул: когда общенациональный лидер приступил к президентской деятельности, азербайджанские земли уже были оккупированы армянами, в результате чего один миллион наших соотечественников были изгнаны со своих исторических земель, а захваченные территории подверглись разрушениям. Основная цель деятельности великого лидера Гейдара Алиева заключалась в обеспечении нашей территориальной целостности и обороноспособности, построении сильного государства и мощной экономики. Глава государства сказал, что два с половиной года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и, таким образом, мечты и заветы общенационального лидера были претворены в жизнь.

Президент Азербайджана отметил, что в период 30-летней оккупации наш народ столкнулся с гуманитарной катастрофой, один миллион наших соотечественников остался без крова. Этот факт чинил большие препятствия развитию Азербайджана. Сегодня, когда наши земли освобождены от оккупации, страна обладает большим потенциалом во всех сферах. Подчеркнув, что на освобожденных от оккупации территориях проводится широкомасштабная восстановительная и строительная работа, глава государства сказал, что после Победы, одержанной в Отечественной войне, азербайджанский народ живет с чувством гордости, и это проявляется во всех сферах.

Президент Азербайджана также отметил, что сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к нашей стране. Заявив, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности, глава государства отметил, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов долларов. Президент Азербайджана подчеркнул, что эта политика может привести к новым угрозам для региона.

Коснувшись вопроса председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал, что период председательства нашей страны стал очень эффективным для институционального развития Движения. Глава государства отметил, что, как известно, успешно осуществлен ряд важных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в этой связи. Президент Азербайджана подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами-членами Движения неприсоединения, продолжения приверженности принципам территориальной целостности и суверенитета стран, известным Бандунгским принципам.

Напомнив о том, что Индия является одним из государств, основавших Движение неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал, что, хотя с момента образования у этого института были разные периоды развития, важно, чтобы в будущем он превратился в значимый фактор глобальной политики.

Коснувшись связей с Шанхайской организацией сотрудничества, президент Ильхам Алиев расценил как важное событие то, что на протяжении долгих лет Азербайджан является партнером по диалогу в этой организации, а на состоявшемся в прошлом году в Узбекистане Саммите ШОС наша страна участвовала на высшем уровне.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества в области культуры, транспорта, в том числе в рамках проекта транспортного коридора Север-Юг.