Завтра в Баку будет дождливо

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14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Местами ожидаются дожди, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем — 13-16° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах — снег. Местами туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 9-14° тепла, днем — 15-19° тепла, в горах ночью от 0 до 3° тепла, днем — 3-5° тепла.