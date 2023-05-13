В Баку открыли Стену Памяти погибших защитников Украины (фото)

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В Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины.

В мероприятии приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других украинских институций и сообществ украинцев в Азербайджане.

Как отмечается в сообщении посольства Украины в Азербайджан, в этой связи, посольством Украины в Азербайджанской Республике устанавливается традиция проведения накануне Дня Матери ежегодных встреч с семьями павших защитников Украины.

«С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, погибших освобождая нашу землю от российских оккупантов.

Посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта #НашиЗащитники начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших героях-азербайджанцах, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность Украины.

Обращаемся к друзьям Украины и Азербайджана, Объединенной Диаспоре Азербайджанцев Украины, Украинской общине им.И.Франко в городе Сумгаит помочь нам собрать соответствующую информацию обо всех павших этнических азербайджанцах — защитниках Украины.

Благодарю Тамиллу Мусаеву, Али Магерамзаде, Мехрали Гасымову, Ирине Митянец, Алексею Слепцову, Лесе Керимовой и Александре Мамадзаде за активное участие и содействие в реализации упомянутого проекта и личный вклад в оказание поддержки и помощи семьям павших за Украину — Саида Хусейнова, Илькина Гаджизаде и Зии Надирова.

Отдельно выражаем слова благодарности Хикмету Джавадову и Мубаризу Асланову за помощь в сборе информации о погибших защитниках Украины.

Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашему проекту. Слава Украине! Слава Азербайджану!», — говорится в сообщении.