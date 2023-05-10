Миру больше не стоит рассчитывать на ООН

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Украинская война продолжается, и уже во многих странах журналисты и эксперты научились быстро находить на картах Бахмут и Авдеевку, не говоря о Киеве и Одессе. Эксперты строят версии возможного весеннего украинского контрнаступления. И одновременно отслеживают, как, судя по всему, терпит крах очередная попытка закончить украинскую войну за столом переговоров — на сей раз китайская. О пекинском мирном плане говорили уже давно, Китай даже опубликовал его накануне визита Си Цзиньпина в Москву.

После переговоров китайского лидера в Кремле ждали встречи председателя Си с президентом Украины, уже во время нынешнего визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен появились утечки, что французский лидер подтолкнул председателя Си к переговорам с Зеленским, но теперь Си Цзиньпин заявляет, что у него нет «чудодейственного средства» для прекращения украинской войны. В Киеве озвучили свою реакцию — секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявляет: «Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить». Москва молчит, но переговоры с Зеленским не очень коррелируют с заявлениями о «киевском режиме», «перевороте 2014 года» и т.д.

Можно долго дискутировать, возможны ли в принципе переговоры, пока ни одна из сторон не добилась уверенного военного успеха, который надо было бы закреплять дипломатическими инструментами. И очень трудно не соглашаться с доводами Украины, где отвергали и отвергают все попытки договориться и прекратить боевые действия за счет территориальных уступок — как бы временных, но сколько продлится это «временно»? Не говоря о том, что у Киева уже есть опыт «Нормандского формата» с заморозкой конфликта, который, увы, не застраховал от новой войны…

Но за этой «горячей хроникой» несостоявшейся мирной инициативы — куда более важные аспекты. Да, за время украинского конфликта, который начался вообще-то еще в 2014 году, было немало посреднических инициатив. До 24 февраля 2022 года действовал «Нормандский формат». Уже после войны проходили переговоры в Беларуси. Со своими мирными инициативами выступала «евротройка». Турция предложила — и реализовала! — «зерновую сделку», обеспечив доступ на рынки украинского зерна, и это, возможно, спасло огромное количество людей от настоящей головной смерти: как напоминают эксперты, если в мире поднимается цена на зерно, это означает, что в Европе круассаны и багеты слегка «теряют в весе», а в Африке люди умирают от голода прямо на улицах.

Но помнит ли кто-либо активную работу ООН по урегулированию конфликта?

Да, ООН как бы обозначила присутствие в «зерновой сделке», но скорее в роли «свадебного генерала». Или этакого «нотариуса» — закрепить договорённости, уже достигнутые Турцией. Генсек ООН Гутерриш вроде бы мелькнул в новостях по украинской тематике во время боев в Мариуполе и осады завода «Азовсталь». Он посетил Москву, затем Киев, но до чего-то путного договориться тогда не удалось. Ту миссию Гутерриша многие, в том числе и Minval, сочли оглушительным позором: генсеку ООН надо было ехать не в Москву, а прямо в Мариуполь и лично выводить гражданских, которые прятались в подземных галереях завода «Азовсталь». Генсек ООН свободен в своих передвижениях, по нему вряд ли кто-то решился бы стрелять. Не говоря о том, что у ООН предостаточно инструментов для превращения войны как таковой, а не решения возникшего в ее ходе гуманитарного кризиса. Но господин Гутерриш в Мариуполе не появился. А если на это не хватило мужества и решимости, то стоило ли вообще «светиться»?

Но самое главное, мир вправе ожидать от ООН не красивых слов, а реальной работы по восстановлению международного права и признанных границ, причем не только в Украине. Крым, Донбасс, а тем более нынешняя война — далеко не первая на пространстве бывшего СССР попытка силовой перекройки границ государств, уже признанных мировым сообществом и ставших членами ООН. И от организации, чей главный офис находится в знаменитом небоскрёбе на набережной Ист-Ривер, ждали не призывов и тем более не посредничества, где агрессора и жертву ставили на одну доску и советовали «договориться», а реальных действий по восстановлению признанных границ и наказанию желающих силой захватить чужую территорию. Но…

Четыре резолюции СБ ООН, посвящённые агрессии Армении против Азербайджана, оставались на бумаге в течение четверти века. Несмотря на все «немедленно», «безотговорочно» и «незамедлительно» в их тексте, в ООН не сделали ровным счётом ничего для выполнения требований этих резолюций «в поле», то есть вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель. Азербайджан выполнил их сам во время 44-дневной войны и вышиб оккупантов «Железным кулаком». Точно так же ООН не проявила себя ни в Сухуми, ни в Цхинвали, ни в Транснистрии, ни уже потом в Крыму и на Донбассе.

А еще раньше была Балканская война, ознаменовавшаяся еще большим позором ООН — речь о резне в Сребренице, которую СБ ООН обьявил «безопасным анклавом», но ооновские миротворцы защищать боснийских мусульман не стали. Именно геноцид мусульман в Сребренице и привёл к тому, что миротворцев ООН заменили натовские силы. Можно перечислить и множество коррупционных скандалов в ООН, где на первом месте, без сомнения, аферы вокруг сделки «Нефть в обмен на продовольствие». Где иракский диктатор Саддам Хусейн быстро договорился с представителем ООН Беноном Севаном, этническим армянином с греческого Кипра, и успешно проворачивал те же схемы, при помощи которых СССР в лице заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС Карена Брутенца финансировал и зарубежные компартии, и армянское лобби: «нужным людям» предоставлялась квота на покупку нефти по цене ниже рыночной, затем нефть перепродавали через «верных» трейдеров, часть полученной разницы клали в карман, а часть шла во времена Брутенца на финансирование компартий и обществ дружбы с СССР. А во времена Саддама Хусейна — на финансирование съёмок слезливых фильмов, как иракские дети страдают от западных санкций. И это еще не все.

ООН — не первая в истории человечества такого рода организация. Историки могут многое рассказать о деятельности Лиги Наций, созданной после Первой Мировой войны. Но после начала Второй Мировой войны Лигу Наций «списали в архив», создав вместо нее ООН. В ее основу был заложен сложившийся к 1945 году миропорядок, где пять держав-победительниц — Великобритания, Китай, СССР, США и Франция — «получили все», составив Совет Безопасности ООН с правом вето.

Можно, конечно, вспомнить операцию миротворцев ООН во время Корейской войны (важную роль в той миссии сыграл военный контингент Турции), трагическую гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда в Конго в сентябре 1961 года во время миссии по урегулированию Конголезского кризиса, но это все, к сожалению, уже в прошлом. Во-первых, именно там, где вмешательство ООН более всего необходимо, эта организация не торопится проявлять себя. А во-вторых, ее структура, и прежде всего состав «пятёрки» постоянных членов СБ ООН, уже безнадёжно устарел. И никак не может считаться адекватным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высказывался в поддержку идеи реформирования СБ ООН, где должны быть представлены и страны Африки, и Движение Неприсоединения. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не зря заявил еще в 2013 году, что «мир больше пяти». И если уж начистоту, то насколько нынешняя структура СБ ООН может быть «работающей» сегодня в принципе? СССР, проиграв «холодную войну», распался. Его место в СБ ООН унаследовала Россия, которая находится сегодня под жёсткими санкциями. Более того, к ней перешло председательство в СБ ООН. Вечером 6 апреля грянул громкий скандал. Москва решила организовать неформальную онлайн-встречу (как говорят в ООН, «по формуле Аррии»), где выступила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова — та самая, на которую выписан ордер Международного уголовного суда. В результате США и Великобритания заблокировали трансляцию этого заседания на сайте ООН, их послы, а также представители Албании и Мальты демонстративно покинули встречу, а более 50 стран и Евросоюз выступили с возмущённым заявлением…

И «на выходе» уже не получится не спросить: а выполняет ли ООН ту роль, ради которой ее, собственно, создали? Или она превратилась в очередную синекуру для международной бюрократии, чьи представители с удовольствием проедают солидные финансовые взносы стран-членов, совершают приятные вояжи, раздают интервью, но тут же уходят в кусты, когда требуются реальные действия и адекватная реакция на войну и конфликты?

И самое главное, не слишком ли эта международная бюрократия уверовала в свою неприкосновенность и незаменимость?

Нурани, обозреватель