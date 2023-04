Пропагандисты призвали россиян готовиться к худшему (видео)

Российский пропагандист Евгений Попов в эфире призвал россиян готовиться к худшему из-за контрнаступления ВСУ.

«Это контрнаступление будет прежде всего психологической атакой на население России. Не исключены удары вглубь России. Не исключены удары по регионам, которые очень-очень далеко от линии фронта. Мы, конечно, должны быть настороже», — предупреждает российский пропагандист.

Russian MP and state TV presenter Yevgeny Popov urges his compatriots to expect drone attacks «deep inside Russia» and in «regions which are really really far from the front» as part of the Ukrainian counter-offensive pic.twitter.com/OfNOG2M5Ir

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 26, 2023