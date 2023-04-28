Армяне постепенно покидают Зангезур, поскольку не видят своего будущего там

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Сегодня в Москве состоялась встреча между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром транспорта России Виталием Савельевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в транспортной сфере между двумя странами, а также констатировали успешное сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта, в том числе в направлении развития железнодорожной инфраструктуры в рамках МТК «Север-Юг».

Параллельно этой новости замдиректора АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Сергей Сабуров заявил, что Россия к 2027 году реконструирует ряд КПП на границе с Азербайджаном.

«Их реконструкция позволит увеличить объем пропуска грузов в 2,6 раза – до 26,3 млн тонн в год (сегодня 10 млн тонн). Объем пропуска железнодорожных грузов также возрастет до 15 млн тонн в год», — цитирует замдиректора «Интерфакс».

Проект «Север-юг» обретает для России жизненно важный характер в новой конфигурации логистических цепочек. В условиях санкций и обрыва энергетических грузопотоков в западном направлении, а также санкций в отношении российских компаний грузовых морских перевозок, Россия вынуждена двигаться в сухопутном направлении тех стран, которые не поддерживают антироссийские санкции. Поэтому проект «Север-юг» позволит Москве обойти санкции железнодорожными путями через Иран, а оттуда через порт Чабахар соединит с Индией. Этот проект позволяет России реализовывать свое сырье, а также перекраивать всю экономическую закономерность, которая строилась веками с начала открытия Суэцкого канала.

В этой стратегии Азербайджан играет важную роль. Армения в качестве страны, которую также называют участником проекта, выпадает из нее, поскольку все разговоры – это не более чем популизм, а строить дорожную инфраструктуру через сложную горную местность Зангезура достаточно затратно, долго и нерентабельно. В то время как Азербайджан все эти годы инвестировал в свою железнодорожную и автомагистральную дороги, Армения грабила Карабах и ничего не вкладывала в развитие региона.

Партнерство Азербайджана и России дает свои плоды, мы уже видим его результаты. Последнее ставит Армению в затруднительное положение в переговорном процессе по карабахскому вопросу.

Обратите внимание на все последние заявления официальных лиц Армении: вся агрессия и ненависть направлены против России, нежели против Азербайджана. Они понимают, что сотрудничество Баку и Москвы дает результаты, а предложить Еревану что-то альтернативное не могут. У них был шанс предложить России контроль над Зангезурским коридором, однако позиция Ирана, Франции и США по данному вопросу, а именно той ее части, которая касается России, дала Армении возможность не выполнять свои обязательства.

Тут следует добавить и политику двойных стандартов ОБСЕ, которая осудила Азербайджан и обвинила в том, что мы не предоставляем «беспрепятственное передвижение по лачинскому коридору», хотя в Трехстороннем заявлении имеется аналогичный пункт, касающийся зангезурского коридора. При этом в заявлении ОБСЕ нет ни слова о нецелевом использовании Арменией данного коридора. Реакция ЕС, США и ОБСЕ – это просто попытка испортить отношения Москвы и Баку, которые способны изменить реальность, в то время как западные страны могут только рекомендовать, предлагать, но не более.

Интересно также развиваются отношения у Азербайджана на иранском треке. В эти дни Иран снизил дорожный налог для транспортных средств, перевозящих огнеопасные грузы (топливо и др.) в Нахчыван, а также другие расходы снижены на $345.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, в частности налог и пошлина, выплачиваемые транспортными средствами, перевозящими опасные грузы из Ирана в Азербайджан и обратном, снижены на $345 – с $520 до $175. При этом дорожный налог за перевозку крупнотоннажных грузов будет исчисляться не с 38 тонн как ранее, а с 41 тонны. В том числе пошлина для автомобилей без груза снижена со $105 до $85. По договоренностям между Баку и Тегераном данные тарифы применяются с апреля.

«Следует отметить, что в результате применения льгот затраты национальных перевозчиков, осуществляющих международные грузоперевозки в данном направлении, снижаются примерно в три раза. Это существенно поспособствует улучшению финансового положения перевозчиков и ускоренному обновлению их автопарка», — говорится в информации агентства.

Поскольку Армения хотела нажиться на 42-м участке дороги, которая соединит Азербайджан с Нахчываном, теперь ей придется выдвигать тарифы ниже иранских. Следовательно, возникает вопрос: насколько рентабельно для Армении строить эти дороги, чтобы потом взимать за нее копейки? Более того, а нужен ли армянский коридор Азербайджану? И станет ли Азербайджан открывать коммуникации для Армении? На эти вопросы армянское руководство должно ответить своему народу, который постепенно покидает Зангезур, поскольку он превращается в бесперспективный для них регион.

Ниджат Гаджиев