Рейсы AZAL свяжут Баку и Вену (фото)

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Прямой рейс Баку-Вена-Баку будет запущен 2 мая. Рейсы, которые запланировано осуществлять два раза в неделю – по вторникам и пятницам, будут выполняться Закрытым акционерным обществом «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

По случаю открытия прямых рейсов 24 апреля в столице Австрии Вене состоялась презентация, организованная Государственным агентством по туризму и посольством Азербайджана в Австрии.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что открытие прямого авиасообщения Баку-Вена-Баку будет способствовать развитию двусторонних связей в области туризма, а также туристическому обмену, благодаря чему Азербайджан станет более доступным для европейских туристов. Он сообщил, что для популяризации Азербайджана как туристического направления были предприняты широкомасштабные меры, особое внимание уделялось развитию туризма на государственном уровне. Фуад Нагиева выразил уверенность в том, что количество туристов из Европы увеличится в постпандемийный период.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли отметил динамичное развитие экономических и торговых связей между Азербайджаном и Австрией и подчеркнул, что расширение туристических связей будет способствовать укреплению дружбы и партнерских отношений двух стран.

По словам государственного секретаря по вопросам туризма Австрии Сюзанны Краус-Винклер, прямые авиарейсы играют важную роль для развития туризма, предоставляя людям удобные возможности для путешествий, а также принося экономическую выгоду. Она отметила, что авиарейсы Вена-Баку сыграют значительную роль в укреплении туристических и экономических связей между двумя странами и будут стимулировать успешное двусторонне сотрудничество в области туризма.

Первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев выразил уверенность в том, что на прямых рейсах, выполняемых AZAL, будут обеспечены высокое качество пассажироперевозок и обслуживания, а также комфортные условия полета. Он сообщил, что на следующем этапе AZAL планирует осуществлять прямые рейсы и в другие города Европы.

Выступивший с презентацией о туристическом потенциале Азербайджана генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сказал, что с открытием прямых рейсов из Вены в Баку достигнута одна из стратегических целей. По его словам, полеты окажут положительное влияние на расширение туристических связей не только с Австрией, но и с такими странами, как Германия и Швейцария. Он отметил, что рекламно-пропагандистские мероприятия, которые регулярно проводятся в Австрии и направлены на увеличение потока туристов в Азербайджан, будут активно проводиться и в дальнейшем.

На презентации, в которой приняли участие государственные деятели Австрии, представители туристической индустрии и средств массовой информации Австрии и Словакии, были представлены образцы национальной кухни и винодельческой продукции Азербайджана. В рамках мероприятия также была организована культурная программа с участием национальных мастеров искусств.

Следует отметить, что для граждан Австрии, желающих посетить Азербайджан, в рамках упрощенного визового режима действует электронная система ASAN Visa.