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Соловьев: Армению поставили перед пунктом

KPP 1

Установка КПП в Лачинском коридоре – это не просто действие Азербайджана, это грандиозное историческое событие, которое не только задело армянскую сторону, удар по ней получился настолько мощным, что скандально известный российский пропагандист Владимир Соловьев и армянский политобозреватель Аршалуйс Мгдесян разразились совместной статьей в издании «Коммерсант» под названием «Армению поставили перед пунктом».

Хорошее название, нам понравилось, а главное – точное. Представьте себе, что этот кремлевский проармянский прихвостень, не раз ставивший территориальную целостность Азербайджана под сомнение, распространявший фейки против нас и призывавший к действиям против нашей государственности, сегодня признал поражение Армении.

«Баку сделал резкий шаг к окончательному решению карабахского вопроса в свою пользу. Установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре — на единственной дороге, которая связывает с Арменией то, что осталось от непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после войны 2020 года,— означает, что азербайджанские военные теперь полностью контролируют логистику. Еревану нечего этому противопоставить, кроме возмущения. Россия предпочитает говорить о необходимости диалога сторон, который Азербайджан ведет с позиции силы», — пишут соавторы в статье.

Далее они пишут, что азербайджанский контрольно-пропускной пункт появился в Лачинском коридоре 23 апреля. Дорога, где теперь располагается КПП,— это единственная трасса, соединяющая Армению с той небольшой территорией, которая осталась от «НКР» после второй Карабахской войны 2020 года и которая пока не подконтрольна Баку. Азербайджанские власти, впрочем, считают карабахский вопрос решенным. С их точки зрения, урегулировать нужно детали — вопрос прав армянского населения, проживающего на территории Азербайджана. Это не мешает азербайджанской стороне осуществлять энергичные шаги, приближающие ее к тому, чтобы победа в войне 2020 года была полной. А без установления полного контроля над Карабахом ее таковой считать сложно.

Что ж, определение правильное и, с нашей стороны, возражений никаких. Наконец то, на той стороне начинают понимать и адекватно воспринимать реальность. Но судя по тому, что написано в статье после этого, армяне находятся на четвертой стадии принятия неизбежного – в начале стадии депрессии. До этого были: отрицание, гнев, торг.

«Появление КПП в Лачине предсказуемо вызвало возмущенные комментарии в Ереване. Там это назвали актом, нацеленным на осуществление этнической чистки в непризнанной НКР. «Продолжающееся незаконное блокирование Лачинского коридора с 12 декабря прошлого года под сфабрикованным экологическим предлогом и установка КПП по надуманным и безосновательным причинам являются очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики»,— говорится в заявлении МИД Армении. В ведомстве отметили, что эти и предыдущие аналогичные действия Азербайджана в сочетании с «непрекращающейся армяноненавистнической и угрожающей риторикой» направлены на срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Армения призвала Совбез ООН «четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность». Основная же претензия Еревана была адресована Москве, как к одному из подписантов трехстороннего заявления 2020 года», — пишется в статье.

Здесь, конечно, «многострадальные» и сочувствующие им перегнули палку, поэтому уместно будет напомнить Соловьеву и Мгдесяну, у которых память отшибло после «коронавируса мозга», что это Армения ведет непрекращающуюся азербайджаноненавистническую политику, это Армения 30 лет назад оккупировала территорию Азербайджана, а теперь пришло время освободить ее.

Далее Соловьев через заявление МИД Армении призывает «Российскую Федерацию наконец выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора».

И пошла истерика, авторы пишут, что в Ханкенди бьют тревогу. По словам Араика Арутюняна, для осажденного «Нагорного Карабаха настал судьбоносный момент». Он призвал армян «встать рядом с «арцахом» и предотвратить новую общенациональную трагедию. Ранее Совбез непризнанной республики заявил, что России следует начать обсуждение снятия блокады и предоставления реальных гарантий безопасности для армян Карабаха.

Авторы правильно поняли, что реакция Запада, в частности Госдепартамента США, и Франции на установку КПП особого впечатления на Баку не произвела. Наши действия законны и соответствуют всем нормам международного права. Тем более что Армения использует дорогу для незаконной перевозки оружия и боеприпасов, а также для ротации в Карабахе армянских военных. А что до обвинений в подготовке «этнической чистки», то они абсурдны.

Еще больше армян разозлило то, что Никол Пашинян заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, а по поводу КПП, так вообще не высказался.

Оппозиция назвала виновником ситуации руководство страны, которое, в свою очередь, апеллирует к международному сообществу.

В завершении Соловьев и его коллега пишут: «Собеседник “Ъ” в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в регионе, назвал ход событий там по сути закономерным. По его словам, Баку недоволен тем, что с момента подписания Трехстороннего заявления в ноябре 2020 года с мертвой точки не сдвинулись вопросы делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы коммуникаций (в том числе такого принципиального аспекта, как «сшивание» страны путем прокладки коридора в Нахичевань). «Поэтому давят, где могут. Ясно было, что Алиев не отступит. Насчет КПП Баку давно поднимал вопрос, но хотел договориться. Каждый раз тема отводилась. В итоге пошли на то, что просто поставили перед фактом»,— отметил собеседник “Ъ”. Ситуация с КПП, таким образом, показала, что Азербайджан способен продавливать свои интересы силой без особых последствий. Еревану нечем ответить, кроме как заявлениями и обращениями к международному сообществу. Но и крупные игроки ограничиваются ритуальными фразами о своей озабоченности ситуацией. Следовательно, сила дает результат, и можно продолжать наступать».

Встречный вопрос: А разве в случае с Россией, вторгнувшейся на территорию Украины, сила не дает результат? Только между нами есть разница, есть одно большое «НО». Азербайджан ничто не остановит в вопросе установления полного контроля над Карабахом. Потому что Карабах – это Азербайджан!

Рамелла Ибрагимхалилова

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