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Главное Общество

В Баку задержан мужчина с автоматом Калашникова в спортивной сумке (фото и видео)

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В результате операции, проведенной сотрудниками 16-го отдела полиции Наримановского РУП, за пропаганду криминала в соцсетях и незаконное хранение огнестрельного оружия задержан мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе мероприятия арестован и передан следствию Джейхун Кипчатов, ранее многократно судимый по разным статьям УК АР. При осмотре его спортивной сумки был обнаружен автомат Калашникова и магазин к нему. Дж.Кипчатов в своих показаниях сообщил, что автомат он приобрел некоторое время назад, но не передал его полиции, а оставил при себе с целью продажи.

Собранные по данному факту материалы направлены в Наримановское РУП для дальнейшего расследования. В отношении Дж.Кипчатова решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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