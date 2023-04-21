Прогноз погоды на завтра

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В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-19° тепла, а местами 22° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах – снег. Со второй половины дня осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13°, в некоторых местах – 16-19° тепла.