У Коломойского нашли недвижимость во Франции

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Журналисты нашли у бизнесмена Игоря Коломойского замок XV века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщает проект «Радио Свобода» под названием «Схемы» в четверг, 20 апреля.

«На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четыре апартамента, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже. Также Черток владеет замком, возведенным в XV веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными наделами рядом с ним», — говорится в сообщении.

В расследовании говорится, что на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

Кроме того, компания SCI DE Buffavent владеет комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит замок XV века (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако — Lully Real Estate, которой тоже владеет сестра Коломойского.

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы — соратника Коломойского).

«Пристройка под названием «амбар» — предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном», «небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю», «прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки», — отмечается в сообщении.