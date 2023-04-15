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В Баку ожидается 19 градусов тепла

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Обнародован прогноз погоды на 16 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть временам и усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем — 15-19 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм ртутного столба до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны осадки. Местами будет туман. Местами восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 5-10° тепла.

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