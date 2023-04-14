Министр обороны Китая едет в Россию

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Министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию 16-19 апреля.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.

«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе визита состоятся переговоры Ли Шанфу с военным командованием России. Кроме того, глава Минобороны КНР планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.

По словам Тань Кэфэя, в последние годы под руководством лидеров двух стран Китай и РФ сохраняют высокий уровень двусторонних межармейских отношений.

«Китай и РФ поддерживают стратегический диалог и проводят совместные учения», — напомнил он.