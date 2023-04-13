Ученые пришли к выводу, что Россия вымрет без мигрантов

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Демографы НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики) подсчитали необходимое России число мигрантов. Так, специалисты пришли к выводу, что России для сохранения численности населения на уровне 146 млн человек нужно привлекать от 390 000 до 1,1 млн мигрантов каждый год до конца века. Соответствующее исследование было подготовлено учеными из Института демографии имени А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерием Юмагузиным и Марией Винник.

Ученые отметили, что в зависимости от различных сценариев рождаемости и смертности уровень ежегодного компенсаторного миграционного прироста в 2021–2023 годах должен соответствовать 460–1200 тысячам человек. «Это в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции», — разъяснили они.

Исследователи подчеркнули, что без мигрантов рост населения РФ обеспечить невозможно. По самому оптимистичному сценарию, если средняя рождаемость на одну женщину составит до 2,5 ребенка, а продолжительность жизни к 2100 году для женщин вырастет до 90,5 года, мужчин — 85,7 года, то миграционный прирост составит до 430 000 человек каждый ежегодно. При таком развитии событий компенсаторная миграция потребуется до 2036 года, а ее среднее значение за ближайшие 80 лет будет отрицательным.

По среднему сценарию, который просчитали демографы ВШЭ, средняя рождаемость к 2100 году составит до 1,85 ребенка, продолжительность жизни для женщин — 86,7 года, мужчин — 80,3 года, ежегодный миграционный прирост — 250 000 человек. При этом варианте компенсаторная миграция в среднем должна составлять 390 000 человек в год, а в первые годы прогнозного периода — около 900 000 человек ежегодно.

Третий, условно худший, вариант предполагает рождаемость 1,4 ребенка на одну женщину с 2023 по 2100 годы, продолжительность жизни у женщин — 83,6 года, у мужчин — 74,9 года. В этом случае миграционный прирост в год составит в среднем не менее 100 000 человек с сокращением до 60 000 к концу прогнозного периода. Для сохранения численности в негативном сценарии потребует ежегодно привлекать до 1,1 млн мигрантов.

Эксперты пришли к выводу, что в скором времени достичь высоких уровней компенсаторной миграции не удастся, а численность населения в России будет сокращаться даже при самых оптимистичных сценариях рождаемости и смертности. Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 000 человек. На 1 января 2023 года страну населяло 146,45 млн человек, отчитывался Росстат.