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Исследование: в среднем в Азербайджане $1 млн можно заработать почти за 229 лет

dollari

Аналитики Picodi.com посчитали, сколько лет жители разных стран мира могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную заработную плату.

Данные велись с учетом среднемесячной заработной платы, получаемой гражданами после вычета налогов и обязательных взносов. А для конвертации валют использовали средний курс Google Finance за март 2023 года.

В рейтинг попали 102 страны мира.

Если учитывать все полученные деньги, быстрее всего заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца. На втором месте – Сингапур с результатом 16 лет и 11 месяцев. Чуть дольше должны поработать жители Люксембурга – 17 лет и 4 месяца.

Замыкают пятерку лидеров США (19 лет и 10 месяцев) и Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Жителям Азербайджана, чтобы заработать заветный миллион, придется в среднем трудиться 228 лет и 8 месяцев. Для Турции данный показатель равен 200 годам и 7 месяцам.

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