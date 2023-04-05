В последнее время участились утверждения о том, что в Баку распространяются агитационные буклеты под названием «Встанем плечом к плечу за Родину, как наши деды», призывающие к службе в армии РФ.

В буклете в обмен на участие в боевых действиях на стороне России «гарантируется» получение гражданства РФ, жилья, высокой зарплаты, льгот и привилегий для членов семьи.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, сообщил агентству «Тренд», что информация проверяется.