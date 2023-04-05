Финляндия официально стала новым, 31-м, членом НАТО. Над штаб-квартирой Североатлантического альянса поднят финский флаг. Официально процесс завершил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передав соответствующие документы документ госсекретарю США Энтони Блинкену в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Впрочем, большинство экспертов уверены: на самом деле последняя точка в присоединении Финляндии к альянсу была поставлена четыре дня назад, 31 марта, когда за вступление Финляндии в НАТО проголосовало Великое Национальное Собрание Турции. Процедура вступления требует ратификации парламентами всех стран-членов альянса, и Турция зажгла «зелёный свет» перед Финляндией последней.

И вот обстоятельства этого «зеленого света» заслуживают внимания. Напомним: разговоры о возможном присоединении к НАТО Финляндии и Швеции ходили еще с «нулевых». Точнее, с пятидневной войны России против Грузии, когда в Европе многие начали осознавать, что с пророчествами окончания «холодной войны», «конца истории» и т.д. мировое экспертное и политическое сообщество сильно поторопилось. Но до подачи заявки в альянс в Стокгольме и Хельсинки «дозрели» только после начала украинской войны — примерно год назад. Это решение должно было быть одобрено всеми странами-членами альянса. А у Турции оказалось особое мнение.

Там потребовали от новых потенциальных союзников положить конец патронированию террористов РКК. С понятным возмущением в Турции восприняли и сожжение в Стокгольме Корана, и митинги РКК, где сжигали чучело Эрдогана, и тем более отказ Швеции сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. Требования Турции генсек НАТО счёл вполне обоснованными. И так как переговоры Турции с Финляндией шли куда успешнее, чем со Швецией, в Хельсинки решились расцепить политическую «связку» со Швецией и вступать в НАТО самостоятельно. История присоединения Финляндии к НАТО еще раз продемонстрировала, что с Турцией теперь надо разговаривать на «вы», а ее законными интересами пренебрегать не получится даже теоретически.

Теперь уже «думать над своим поведением» приходится Швеции. Той самой, где вторую акцию по сожжению Корана все же не разрешили, но теперь Административный суд постановил, что запрет незаконный. «Буксует» и вопрос с экстрадицией из Швеции в Турцию террористов из списка, представленного Анкарой. И здесь вряд ли дело исключительно в юридических тонкостях —Стокгольму просто нужно определиться, чего хотят власти Швеции: интеграции в НАТО или заигрывания с исламофобами и курдскими иммигрантами одновременно. Так или иначе, Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, в ходе своего визита в Брюссель провел встречу со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом. А затем написал в Twitter: «Мы напомнили шведскому коллеге Бильстрему о шагах, которые необходимо предпринять для вступления в НАТО. Сотрудничество, ориентированное на результат, — важное условие в борьбе с терроризмом». В переводе с дипломатического: Швеция продолжает диалог с Турцией, и пренебречь условиями Анкары у неё не получится. Реджеп Тайип Эрдоган не только продемонстрировал на деле авторитет и влияние своей страны, но и нанёс сокрушительный удар по «североевропейскому плацдарму» РКК. Где теперь беглые террористы уже не будут чувствовать себя столь же вольготно.

Но у той дипломатии, которую вела и ведёт Турция на шведско-финском треке, есть и еще одно измерение. За непростым диалогом Турции со Швецией и Финляндией внимательно наблюдали в Москве. И, похоже, пребывали в полной уверенности, что Анкара не пустит в НАТО эти североевропейские страны точно так же, как в свое время Германия опустила шлагбаум перед Грузией и Украиной, притом что у Украины на тот момент не было проблем с территориальной целостностью. Но оказалось, что в Анкаре соблюдают свои обязательства в НАТО и отстаивают свои интересы, а не исполняют роль пешки в чужой игре, на что обрекла Германию Ангела Меркель.

Теперь в Москве, конечно, выступают с жёсткими заявлениями в адрес Хельсинки.

В МИД РФ называют решение Финляндии «скоропалительным шагом» и обещают, что «присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно на отношениях Москвы и Хельсинки». Но это уже брошенный вдогонку камень. Теперь Москве предстоит разбираться с последствиями, а они для России весьма и весьма болезненные. Протяжённость непосредственной границы с входящими в Североатлантический альянс странами увеличивается почти на полторы тысячи километров. Причем укреплять эту границу придётся при отчетливом дефиците военных ресурсов — в результате украинской войны. НАТО уже де-факто выходит к окраинам Санкт-Петербурга, альянс контролирует оба берега Финского залива, и при таком раскладе ничего не стоит «запереть» и Санкт-Петербург, и Кронштадт. С планами захвата Аландских островов придётся надолго прощаться. Тут бы Выборг и Петсамо удержать.

И это еще не все. На фоне своих протестов против «расширения НАТО на восток» и ультимативных требований вернуть НАТО к границам 1997 года Россия получила еще один виток этого расширения, причем вплотную к собственным границам. В Североатлантический альянс вступила страна, которая десятки лет, с момента окончания Второй Мировой войны, выстраивала с СССР вполне добрососедские отношения, участвовала в работе некоторых органов СЭВ, поставляла в Советский Союз огромную «линейку» товаров, от молочных продуктов и одежды до разборных домиков, которые на всем постсоветском пространстве именуют «финскими». А это настоящая «имиджевая катастрофа» внешней политики и обидный повод озвучить вопрос, а можно ли в принципе выстраиваю с Россией добрососедские отношения.

Так что некогда обидный термин «финляндизация» теперь явно играет новыми красками.

Нурани, обозреватель