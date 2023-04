Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил иранскому коллеге Насиру Канани.

«Мы изложили свою позицию в отношении претензий к Азербайджану. Главный вопрос заключается в том, почему Министерство иностранных дел Ирана придерживается модели систематического уклонения от нормы и рациональности в осуждениях. Это открыто предвзятый подход. Любой желающий узнать правду может посмотреть видео брифинга», — написал дипломат в Twitter, комментируя вчерашние обвинения Тегерана в сотрудничества Азербайджана с Израилем против Ирана.

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 1, 2023