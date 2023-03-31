Иран выражает обеспокоенность по поводу совместных планов Азербайджана и Израиля относительно стратегического партнерства и требует от Баку объяснений. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Насера Канани Чафи.

По словам Канани Чафи, это сотрудничество — «заговор», который Израиль готовит против Ирана на территории Азербайджана.

Канани потребовал от Баку объяснений по поводу заявлений о «новом этапе стратегического партнерства» между Азербайджаном и Израилем, целью которого, как он утверждает, является создание «единого антииранского фронта». Представитель МИД также указал на «неразрывную историческую и религиозную связь между народами Ирана и Азербайджана».

На заявление Тегерана отреагировали в Баку. Как заявили в МИД, Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих стран.

«Мы рекомендуем пресс-секретарю МИД Исламской Республики Иран Насиру Кенани в связи с заявлениями, озвученными им 31 марта со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в ходе его визита в Государство Израиль, внимательно прислушаться к словам министра Джейхуна Байрамова. Как известно, министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время пресс-брифинга с министром иностранных дел Израиля не высказал никакой позиции против Ирана. В этой связи рассматриваем данное заявление Министерства иностранных дел Ирана как очередной антиазербайджанский шаг. Сообщаем, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих стран», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напротив, в последнее время с Ирана звучат угрозы в адрес Азербайджана, допускаются провокации.

«В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полетов над границей, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, привлечение детей иранскими структурами безопасности, такими как SEPAH, съемки и демонстрация видео с угрозами против Азербайджана у Худаферинского моста, террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране, предварительные версии в расследовании теракта против члена Милли Меджлиса Фазиля Мустафы. Сегодня ирано-армянское братство остается угрозой для региона в целом. За последние 30 лет Иран практически закрыл глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Хорошо известно, что Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, продаже на иранских рынках камней из разрушенных домов в этих районах, разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей», — отметили в МИД.

Как считают в Баку, заявление Канани является очередным шагом, которые приводят азербайджано-иранские отношения в кризисное состояние.

«Эти угрозы со стороны Ирана никогда не могут запугать Азербайджан. Несмотря на военную поддержку Армении с территории Ирана, азербайджанская армия разгромила в 2020 году армянскую армию. И впредь любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресекаться», — резюмировали в МИД Азербайджана.