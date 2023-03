Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Данную информацию посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик обнародовал в соцсети Twitter.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с открытием посольства Азербайджана в Израиле. В ходе встречи они обсудили региональные проблемы и договорились продолжать укреплять двустороннее сотрудничество», — отметил посол.

