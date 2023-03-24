Обнародован прогноз погоды на 25 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем — 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако есть вероятность выпадения в некоторых горных районах осадков. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем — 18-23° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 6-11 ° тепла.