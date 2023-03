Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен написал в Twitter о телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Сегодня я говорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить свою поддержку установлению устойчивого мира с Арменией, и нашу готовность содействовать этим усилиям. Прямые переговоры — это единственный способ достичь прочного мира», — написал Блинкен.

I spoke with Azerbaijani President Aliyev today to convey my support for a sustainable peace with Armenia and our willingness to facilitate these efforts. Direct talks are the only way to achieve an enduring and lasting peace.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2023