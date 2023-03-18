«В результате мер, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции, 24-го отдела полиции и 23-го отделения полиции района, были задержаны лица, незаконно хранившие огнестрельное оружие.», сообщили в МВД.

В ходе операции были задержаны и переданы следствию Рамиль Мамедли, Эльданиз Алиев и Умид Гафаров.

У Рамиля Мамедли, а также из автомобиля, которым он управлял, изъяты 1 автомат марки «Калашников», 1 обойма, 12 патронов, метамфетамин, у Умида Гафарова — 1 автомат марки «Калашников», 1 обойма, 9 патронов, у Эльданиза Алиева — пистолет и 2 патрона. По словам задержанных, некоторое время назад они приобрели огнестрельное оружие и хранили его с целью продажи. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных, Рамиль Мамедли размещал в социальных сетях публикации, пропагандирующие преступность.

По выявленным фактам в следственном отделе Низаминского районного управления полиции продолжается расследование.