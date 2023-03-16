01:06 Пожар, начавшийся на 6-м этаже многоэтажного жилого дома в Баку, потушен.

На место происшествия были привлечены наряд полиции и бригада скорой помощи, жители здания были эвакуированы. Среди эвакуированных — постояльцы горящей квартиры.

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00:16 В многоэтажном жилом доме в Баку возник пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку.

По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.