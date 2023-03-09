На Южном Кавказе — всплеск дипломатической активности. В Ереване ведёт переговоры французский посредник Брюс Рокфей, со «сквозными» визитами регион посетили представитель США Луи Боно и Евросоюза — Тойво Клаар.

И вот именно Клаар отметился в ходе визита в регион скандальным высказыванием, которое оставляет слишком много вопросов. Как уже рассказывал Minval, европосредник согласился, что идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Лачинской дороге, совершенно правомерна, и что в Европе тоже не хотят, чтобы по Лачинской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-либо военных или незаконных целях. Но затем, перейдя к конкретике, в качестве средства увеличения «прозрачности» предложил… «иметь дополнительное оборудование на блокпосту, чтобы русские могли лучше контролировать перевозки в этом районе».

Для начала, нечто похожее предлагали сначала генерал Волков, затем — глава МИД РФ Сергей Лавров. Но, как бы это помягче выразиться, с какого перепугу кремлевскую идею теперь проталкивает господин Клаар? Может быть, мы тут немного не в курсе, и у ЕС с Россией очередная «перезагрузка» и «медовый месяц»? Может быть, война в Украине уже остановлена, санкции отменены и в мире снова «мир, дружба, жвачка»? С каких пор Евросоюз стал настолько доверять Москве, что полностью отдаёт ей «карт-бланш» на Южном Кавказе? Или спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе играет — пусть и с куда более низких позиций — в знакомую игру «задобрить «русского медведя» за счет других стран»? В 2008 году Запад преспокойненько оплатил «перезагрузку» нулевой реакцией на пятидневную войну России против Грузии, в 2014 году забыл о Будапештском меморандуме, уже после начала нынешней украинской войны «евротройка» предлагала Зеленскому разные варианты «спасения лица» Кремля за счет территорий Украины, а теперь господин Клаар на своём уровне решил навести мосты с Россией, расплатившись интересами Азербайджана?

Ну ладно, оставим в стороне гадания, что там происходит в кабинетах и коридорах брюссельских офисных зданий, населённых все той же евробюрократией. И не станем вникать в нюансы отношений с РФ. Просто есть еще реалии самой Лачинской дороги. Возможно, господин Клаар и об этом не в курсе, но росмиротворцы контролируют ее уже два с половиной года. И провоз по Лачинскому коридору мин, оружия, боеприпасов, призывников, даже переодетых в гражданское, «массовку» для митингов Варданяна и т.д., росмиротворцы могли заметить — и пресечь — без дополнительного оборудования. Точно так же, как не допускать въезда в Карабах персон вроде Валери Пекресс или Элени Теохарус — для этого было достаточно простой проверки документов. А значит, вопрос не в техническом оснащении, а в политической воле, которую командование РМК не проявило. Так что на выходе получается совсем уж некрасивая картина.

По сути, господин Клаар игнорировать законные опасения Азербайджана по поводу использования Лачинской дороги для транзита оружия, боеприпасов, мин уже не может. Особенно если с тем, что основания для беспокойства у Азербайджана есть, соглашается и представитель США Боно. Но в качестве «решения» предлагает заведомо не работающий вариант. Точнее, тот вариант, который как бы изобразит реакцию на озабоченность Азербайджана, но при этом ничего не изменит «в поле». И главное, позволит армянской верхушке сохранить на Лачинской дороге режим «проходного двора».

И вот это «предложение» Клаара как-то очень логично накладывается на его же скандальные заявления во время переговоров в Ереване, о которых уже рассказывал Minval. Тогда господин Клаар тоже уверял, будто бы в Трехстороннем заявлении о КПП ничего не сказано (о том, что КПП на дорогах, пересекающих границы — это общемировая практика, не вспомнил). А еще заявлял, что очень важно, чтобы в Ханкенди бесперебойно подавались газ и электроэнергия. И вообще, «главной целью является чувство безопасности для жителей Карабаха там, где они жили веками». Что уже тогда вызвало в Баку понятные вопросы. Дело даже не в том, в курсе ли господин Клаар, что и электричество, и газ подаются в Ханкенди из Армении. И не в том, в курсе ли европосредник, что «веками» в Карабахе жили азербайджанцы, а перенаселение сюда армян — это вторая четверть XIX века и Туркманчайский договор. Уже тогда мы задали свои вопросы: надо ли так понимать, что, по мнению Клаара, на безопасность в Карабахе имеют право только армяне? Европосредник полагает, что азербайджанцы сюда вообще прибыли «с Марса»? И как теперь господин Клаар будет вести переговоры в Баку — после всего того, что он наговорил в Ереване?

Казалось бы, в столице Азербайджана европосреднику надо было бы взвешивать каждое слово. Но он и здесь умудрился устроить провокационное шоу речевого жанра, по сути, предложив ничего не менять в Лачинском коридоре.

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неудобный вопрос: не слишком ли представитель ЕС увлёкся продвижением именно «хотелок» Армении — любимого форпоста Кремля? И не слишком ли открыто господин Клаар продвигает на Южном Кавказе интересы не Евросоюза, а России? Он вообще помнит, кого представляет в регионе?

А теперь серьезно. Будем реалистами: наличие в европейской политике большого количества российских лоббистов уже давно «секрет Полишинеля». Да, после начала украинской войны наиболее известных из них, типа Шрёдера и Кнайсль, постарались от властных структур отодвинуть. Но, как показывает пример той же мадам Пекресс, это коснулось далеко не всех тайных и явных друзей Кремля.

И если теперь под видом посредничества Евросоюза на переговорах с Азербайджаном будет сделана попытка продвигать интересы любимого форпоста Москвы — Азербайджан на это отреагирует. Пусть в этом не сомневается ни сам господин Клаар, ни те, кто дает ему явные и тайные инструкции. Территориальная целостность и безопасность наших граждан — не тот вопрос, где в Баку пойдут на чрезмерные уступки.

Нурани, обозреватель