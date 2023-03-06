Новая эскалация в Карабахе сигнализирует одно – переговоры между Баку и Ереваном, а также и с геополитическими центрами, а именно с Брюсселем, Москвой и Вашингтоном, находятся в кризисе. Сколько бы стороны не говорили и не проводили встречи, успеха от переговоров не было, и для достижения тех или иных целей Баку приходилось применять силу. Это не капризы Баку, а скорее недоговороспособность и слабость Армении, или нежелание посредников содействовать развитию ситуации.

5 марта состоялись очередные боестолкновения на участке дороги Ханкенди- Туршсу. В результате двое военнослужащих Азербайджана стали шехидами. То есть реальность такова, что результатом всех обсуждений и дипломатической активности стала эскалация, которая, впрочем, была неизбежной.

«Данная эскалация была прогнозируема. Потому что главным препятствием на пути к мирному договору является отсутствие прогресса в выполнении обязательств Арменией, а именно вывод своих ВС из Карабаха», — сказал Minval.az политолог Фархад Мамедов комментируя последние события.

По его словам, переговоры ведутся по многим вопросам, начиная от разблокировки региона и заканчивая делимитацией, однако самым главным препятствием является нахождение вооруженных сил Армении на территории Карабаха.

«Этот вопрос до сих пор не решен. Министр иностранных дел Азербайджана на встрече с Лавровым поднимал этот вопрос в прошлом году в Москве, но российская сторона объяснила это тем, что у них нет мандата и они не могут в таких условиях принудить Армению к выводу своих вооруженных сил из Карабаха, и провести демилитаризацию региона. Нахождение в регионе вооруженных сил Армении повышает уровень сопротивления местных армян», — считает эксперт.

Мамедов также добавил, что наличие армянских военных в Карабахе в интересах России, поскольку это дает миротворцам возможность подольше остаться в регионе, и использовать эту карту для того, чтобы и Запад в лице США, был заинтересован в том, чтобы Россия стала частью международной миссии.

«Это в интересах России, и она это использует. Однако пока присутствие Армении в Карабахе будет продолжаться, напряженность будет нарастать, и это будет негативно влиять на переговорный процесс», — сказал эксперт.

Говоря о встрече депутата Азербайджана с представителем сепаратистов в Карабахе, он сказал, что встречи азербайджанской делегации и по мирному договору, и с армянским населением Карабаха придают надежды и создают основания для того, чтобы процесс шел вперед.

«Но уязвимой частью вопроса является то, что не решена главная тема – демилитаризация Карабаха. В этих условиях каждый шаг, а именно перевозка оружия и личного состава ВС Армении, создает угрозы для любого процесса, как по мирному договору, так и по переговорам с армянами Карабаха. Процесс уязвим и это демонстрируется каждый раз на протяжении последних двух лет», — сказал он.

Установка КПП на условной границе Азербайджана и Армении и взятие под контроль всего пятикилометрового приграничного участка уже является острой необходимостью для достижения мирного договора, а также для результативности и эффективности диалога между Баку и армянами Карабаха, подчеркивает аналитик.

Говоря об альтернативной дороге, где вчера произошли столкновения, аналитик сказал, что Баку знал о том, что в Карабахе есть альтернативная дорога. Но использование этой дороги в зимнее время для многотонажных машин опасно.

«Как только снег начал таять, данная дорога начала использоваться в полную силу. Об этом говорят и те кадры, которые мы увидели. Нужно понимать, что машина, въезжающая на указанную территорию из Армении, должна проехать по Лачинскому коридору, которая находится под контролем РМК. То есть РМК знает о том, что армяне используют альтернативные дороги с целью обеспечения ВС Армении в Карабахе», — добавил он.

Подобное поведение РМК еще раз указывает на необходимость взять под контроль обозначенные участки, считает эксперт.

«Что касается визита спецпредставителя ЕС и США, то они были запланированы и проходят на фоне этого обострения. Это усиливает нашу убежденность в том, что переговорных трэки между Азербайджаном и Арменией, диалог между центральными властями и армянами Карабаха возможны только при установлении контроля на границе и демилитаризации карабахского региона», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев