В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем ​​сменится на умеренный южный.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и полуострове ночью составит 4-6° тепла, днем ​​10-15° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана преобладать погода без осадков, однако, есть вероятность, что ночью в некоторых северных и западных регионах пройдут дожди, а в горных районах — снегопад. Местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем ​​15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем ​​5-10° тепла.