Случаи получения учителями подарков на 8 марта делятся на две части. Первое — это принуждение и сбор большого количества подарков.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает АПА.

Министр отметил, что в таком случае родители обязательно должны пожаловаться:

«В таком случае мы, как министерство, также проводим расследование. Получение очень дорогих подарков и сбор больших сумм денег не подобает учителю, администрации школы. В некоторых случаях, если инициатором этого является родительская группа, а другая родительская группа жалуется на это, то мы не можем вмешиваться. Эта традиция больше связана с поведенческими проблемами. Мы должны изменить это посредством культурной трансформации. Родители должны отказаться от покупки дорогих подарков учителям и взяток. Они не должны стыдиться этого. Учителя также будут рады, если их будут поздравлять подарками, которые не имеют большой материальной ценности, но имеют большую духовную ценность».