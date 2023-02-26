В Турции арестовали 188 человек, которые несут ответственность за обрушения жилых зданий в результате землетрясений, произошедших в стране шестого февраля.
Об этом сообщает агентство «Анадолу».
В Турции арестовали 188 человек, которые несут ответственность за обрушения жилых зданий в результате землетрясений, произошедших в стране шестого февраля.
Об этом сообщает агентство «Анадолу».
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