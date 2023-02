Мы верим, что справедливость однажды восторжествует.

Об этом говорится в публикации на странице в Twitter главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Прошел 31 год со дня ужасного геноцида против Азербайджана в Ходжалы. С глубокой скорбью чтим память жертв Ходжалинского геноцида, подвергшихся политике массовых убийств, ненависти и расовой дискриминации Армении. Мы верим, что однажды справедливость восторжествует», — подчеркивается в сообщении.

31 years pass since horrible genocide against 🇦🇿is in #Khojaly. We remember w/deep sorrow the victims of #KhojalyGenocide, who were subjected to policy and action of mass murder, hatred & racial discrimination of 🇦🇲. We believe one day justice will prevail, #JusticeForKhojaly pic.twitter.com/hVXYb8TkdU

