Педиатр Тарлан Эйюбов ответил на вопросы относительно детских заболеваний.

— Прежде всего, хотелось бы узнать, какая суточная норма употребления воды для грудничков?

— В первую очередь хочу отметить, что нормативные потребности в воде у детей до 1 года не такие, как у взрослых, и избыточное ее употребление может вызвать определенные проблемы у детей этой возрастной группы. Потребность младенцев этой возрастной группы в воде полностью удовлетворяется грудным молоком или смесью. Дело в том, что грудное молоко или смеси почти на 90 процентов состоят из воды, и они способны полностью удовлетворить потребности как в пище, так и в воде. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует допаивать малыша, находящегося на грудном или искусственном вскармливании, до 6 месяцев. Детям от 6 месяцев до года можно давать по 60-100 мл воды равномерно в течение дня. Жидкость рекомендуется давать после еды. Дополнительный прием воды в этом возрасте приводит к снижению аппетита младенца, и ребенок отказывается от грудного молока или смеси. В результате этого младенец не получит необходимые калории и питательные вещества для роста, у него может развиться дефицит массы тела и витаминов/минералов или их развитие замедлится.

— Какие факторы негативно влияют на работу кишечника у детей и приводят к запорам?

— Причины возникновения запоров могут быть самые разнообразные. К ним относятся: изменение рациона питания. Во многих случаях это происходит при введении в рацион ребенка детей до 1 года новых продуктов в прикорм, в частности, детских каш; избыток в рационе легкоусвояемых сахаров (сладости, белый хлеб, соки, компоты, выпечка, мучные/кондитерские изделия и др), в то же время, недостаточное содержание в рационе пищевых волокон (фрукты, овощи, зелень и др); недостаточное употребление воды также считается одним из факторов, приводящих к запорам: каловые массы становятся твердыми, плотными и комковатыми, с трудом продвигаются по кишечнику, особенно детям, которые сильно потеют, следует пить больше воды, чтобы не нарушался водный баланс организма; механическая кишечная непроходимость (новообразования, глистные инвазии, каловые и желчные камни, инородные тела); некоторые лекарственные препараты могут замедлять перистальтику кишечника (во избежание осложнений, особенно при запорах, порой врачи в качестве дополнительных мер назначают слабительные средства быстрого действия); некоторые эндокринные, электролитные и метаболические нарушения также вызывают запор.

— Доктор, что делать, если болит ухо у ребенка? Какие факторы способствуют развитию отита у детей?

— Боль в ухе ребенка является распространенной проблемой в педиатрии. Эти боли могут быть вызваны травмами, отитами, несоблюдением правил гигиены, попаданием в ухо инородных предметов и др. Например, попадание инородного предмета в ухо ребенка или неправильное очищение ушных раковин родителями могут привести к травме наружного уха. Когда инородное тело или «ушная сера» застревают в наружном ухе, разница в давлении между внутренним ухом и внешней средой могут вызвать напряжение барабанной перепонки и острую боль в ухе. Кроме того, боль могут вызывать воспалительные процессы в наружном ухе (карбункул, фурункул и др.) и в среднем ухе (средний отит).

Чаще всего боль в ухе у детей возникает при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (грипп и гриппоподобные заболевания). Это связано с анатомическим строением носа и горла у детей. Так, Евстахиева труба (или слуховая труба), соединяющая полость среднего уха с носоглоткой, у детей горизонтальная/широкая/короткая, а у взрослых несколько вертикальная/узкая/длинная. Поэтому вероятность попадания инфекции из носоглотки в среднее ухо и возникновения среднего отита у детей выше. Кроме того, при воспалительном процессе в носоглотке может произойти заложенность Евстахиевой трубы из-за отека, в результате чего может возникнуть как боль в ухе, так и экссудативный или серозный отит (воспаление слизистой оболочки среднего уха с накоплением жидкости в барабанной полости).

Проводить лечение среднего отита нужно незамедлительно, как только стали появляться первые симптомы заболевания. При несвоевременном лечении отит может привести к менингиту, перфорации барабанной перепонки (патологическое состояние, при котором образуется отверстие или разрыв в ней) и другим нарушениям слуха, воспалению внутреннего уха — лабиринтиту (воспаление перепончатых образований и нервных структур внутреннего уха, которое характеризуется рвотой, тошнотой, головокружением и др.), мастоидиту, абсцессам головного мозга (очаговое скопление гноя в веществе мозга) и сепсису. Учитывая, что слух играет существенную роль в развитии ребенка, эти проблемы в итоге могут негативно сказаться на развитии речи и формировании интеллекта.

— Что бы вы посоветовали родителям для быстрого заживления пупочной ранки у малышей?

— К сожалению, некоторые врачи до сих пор используют спиртовые растворы и различные антисептики для ухода за пупочной ранкой у новорожденных. Использование этого вида средств продлевает период заживления пупка. Так, данные многих исследований показывают, что при применении раствора бриллиантового зеленого («зеленка»), спиртового раствора, хлоргексидина выпадение пуповинного остатка задерживается до 10-12 дней.

В настоящее время в мире широко применяется уход за пуповинным остатком «сухим» методом, при котором культя пуповины высыхает за 5-6 дней. При использовании этого метода не требуется создание стерильных условий. Достаточно содержать пуповинный остаток сухим и чистым, предохранять его от загрязнения мочой, калом, а также от травмирования (исключить тугое пеленание или использование одноразовых подгузников с тугой фиксацией).

Если родители соблюдают правила гигиены, то при «сухом» методе пупочная ранка ранка заживает быстрее. Однако порой, в зависимости от гигиенических показателей среды обитания младенца и ухода родителей за ребенком, в пупке может возникнуть вторичное инфицирование. В этом случае можно использовать антисептики и антибактериальные средства.