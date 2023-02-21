Киев стоит, он силен, как никогда, Киев свободен.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Варшаве в преддверии первой годовщины российско-украинской войны.



Байден отметил, что война в Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. «Мы не перестанем поддерживать Украину до самой победы», — сказал американский лидер.

«Автократы понимают только одно слово „Нет“. Нет, ты не заберешь мою свободу, нет, ты не заберешь мою страну», — отметил Байден.

Президент США добавил, что на кону в войне — свобода будущих поколений и что Путину не удастся одержать победу, а союзники Украины не устанут помогать ей.

«Путин все еще сомневается, что мы будем поддерживать Украину, что мы будем едины. Пусть не сомневается. Мы не устанем, мы не отступим. Любовь украинцев к своей стране победит», — сказал американский лидер.

Байден при этом отметил, что страны Запада сократили зависимость от российских энергоресурсов. «Путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие. Но нет», — сказал он.

По словам Байдена, Владимир Путин думал, что демократические режимы слабы, а автократы сильны. «Мы показали, что это не так. Демократии по всему миру стали сильнее, авторитарные режимы стали слабее. Мы показали, как важно стоять за вещи, в которые веришь», — отметил он. «Диктатор, стремящийся возродить свою империю, никогда не пересилит любовь к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России», — добавил лидер США.