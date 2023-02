Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт выразила соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений и заявила, что готова оказывать всемерную поддержку этой стране.

Об этом генсек написала на своей странице в Twitter.

«Выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям. ОБСЕ готова оказать всемерную поддержку», — отметила Хельга Мария Шмид.

My sincere condolences to the victims and their families. @OSCE ready to support in any way we can https://t.co/xywusVJf1T

— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) February 9, 2023