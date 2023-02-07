Помощник главного тренера турецкого футбольного клуба «Сивасспор» Айхан Тенбелоглу лишился 15 родственников в результате землетрясения.

Об этом турецкой газете Cumhuriyet сообщил главный тренер команды Рыза Чалымбай.

«Я позвонил и узнал о ситуации. 15 членов семьи моего помощника Айхана скончались», — сказал Чалымбай.

«Мы узнали, что многие родственники Айхана Тенбелоглу, одного из помощников тренера нашей команды, проживающие в Хатае, погибли в результате землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше. Выражаем соболезнования Айхану Тенбелоглу, его семье и близким», — говорится в заявлении пресс-службы «Сивасспора».

По сообщением источника, из-под завалов был вытащен и спасен помощник тренера «Хатайспора» Мурат Бель и его семья.