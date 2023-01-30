На саммите Европейского политического сообщества мир между Азербайджаном и Арменией казался более достижимым, чем когда-либо, поскольку президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, приняв Алма-Атинскую декларацию ООН 1991 года в качестве основы для обсуждения делимитации границ.

Об этом пишет издание Politico.

«Это показательно, так как до этого момента руководство Армении никогда не признавало Карабах суверенной территорией Азербайджана. Но, несмотря на такой решающий прогресс, реальность, конечно же, оказалась более сложной. И хотя мир между Азербайджаном и Арменией все еще возможен, теперь на пути стоит новое препятствие — и его поддерживает Россия», — пишет издание.

«Обеспечение прав, безопасности, религиозных и культурных свобод этнических армян было ключевой целью пражских переговоров, и были достигнуты значительные успехи. Но затем, всего через месяц, настроение резко изменилось после вмешательства российско-армянского олигарха Рубена Варданяна.

Родившийся в Ереване, Варданян разбогател в России. Называемый «отцом российского фондового рынка», он наработался в инвестиционно-банковской сфере, прежде чем войти в состав советов директоров некоторых крупнейших российских компаний, многие из которых теперь попали в санкционные списки Запада.

Покинув родину в 1985 году, Варданян много лет жил в Москве, пока в ноябре прошлого года внезапно не отказался от российского гражданства и не переехал в Карабах, став де-факто «государственным министром» региона. До этого момента олигарх не проявлял особого интереса к Карабаху, но он увидел возможность заработать: всего через несколько недель после его приезда вновь открылись два давно бездействующих золотых прииска.

Действительно, время прибытия Варданяна было весьма особенным. Он приехал как раз в тот момент, когда сепаратисты Карабаха сигналили, что готовы признать свое будущее в качестве защищенного меньшинства внутри Азербайджана. Но теперь, когда Варданян стал их лидером, позиция армян стала обструкционистской — олигарх и правительство в Ереване публично противостоят друг-другу», — отмечается в статье.

Как отмечает издание, есть опасения, что Варданян будет настраивать общественное мнение армянской общины Карабаха против заключения мира, что было бы губительно для интересов как Баку, так и Еревана.

«Возникает вопрос: как Варданян вдруг стал таким влиятельным в Карабахе и кто помог ему попасть на этот пост?

Варданян имеет хорошие связи в Москве, которая считает Южный Кавказ своей сферой влияния. Все российские олигархи действуют с милости президента Владимира Путина, и по этой причине не может быть никаких сомнений в том, что Варданян — человек Кремля. Это признало и украинское правительство, когда ввело против него санкции.

Москва выступила посредником в заключении соглашения о прекращении огня, положившего конец войне 2020 года, и с тех пор в Карабахе размещены ее миротворцы. Однако, поскольку Европейский Союз также активно участвует в мирном процессе, Кремль прямо заинтересован в том, чтобы не оказаться в стороне на собственном заднем дворе.

В настоящее время российские миротворцы также патрулируют Лачинскую дорогу, по которой Варданян экспортировал добытые полезные ископаемые, а московские миротворцы не препятствовали этому, в связи с чем азербайджанские активисты начали акцию на этой дороге.

В начале протестов на Лачинской дороге со стороны азербайджанских активистов Варданян обратился к средствам массовой информации, при это с удовольствием подчеркивая свое лидерство. По мере затягивания ситуации, он все чаще вынужден защищать цель и мотивы своего пребывания в Карабахе в столь критическое время, а также неспособность российских миротворцев контролировать ситуацию.

Все это увеличивает риск свободного перемещения через законные границы Азербайджана мин, оружия и контрактников, и угрозу нового конфликта.

Возврат к вооруженному конфликту не в интересах Москвы, но это не значит, что она хочет мира. Кремль предпочел бы состояние замороженного конфликта в Карабахе, где напряженность может повышаться или понижаться по указке России.

С учетом того, что ее дипломатический, военный и политический потенциал был поглощен конфликтом в Украине, приостановка мирных переговоров на неопределенный срок позволила бы Москве отложить дело и возобновить взаимодействие в то время, когда она более способна навязывать свои собственные условия. Таким образом, она сможет сохранить свою позицию международного арбитра на Южном Кавказе.

Но несмотря ни на что, местное население Карабаха должно понимать, что здесь за мир борются две стороны — и среди них нет ни России, ни Варданяна», — отмечает издание.