НАТО осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО осуждает вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения. Акты насилия в отношении дипломатических представительств неприемлемы. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших и Министерству иностранных дел Азербайджана», — говорится в сообщении.

#NATO condemns yesterday’s attack on the Embassy of Azerbaijan in Iran, which left one embassy staff dead and two others injured. Acts of violence against diplomatic missions are unacceptable. Condolences to the family of the victims and to @AzerbaijanMFA

