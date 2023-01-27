«Молдова решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, гибель начальника службы безопасности и ранение двух охранников».
Об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.
«Молдова решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, гибель начальника службы безопасности и ранение двух охранников».
Об этом говорится на странице МИД Молдовы в Twitter.
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