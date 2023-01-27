Украинцы выдержали очередной массированный ракетный удар российских войск и он полностью подтверждает все то, о чем говорили украинские представители с западными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, вторжение РФ можно остановить лишь адекватным оружием, поскольку другого «языка» Россия не поймет.

«Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим – нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, нанесенных этой войной, на средства российских активов», — отметил глава государства.

Президент добавил, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, которые применяют российские войска, – это аргументы, почему нужно больше оружия.

«Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу танковую коалицию – есть соответствующее решение Канады, я благодарю за это. Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции», — подытожил Зеленский.