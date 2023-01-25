Теперь получить вид на жительство в Турции станет сложнее: власти страны ужесточили проверки для получения такой возможности туристами, часто посещающими турецкие курорты.

Поводом для такого решения послужило то, что многие из заявителей не могут подтвердить доказательства своего пребывания в стране, поскольку выдача им карты путешественника в Турции не практикуется, передает, ссылаясь на свои источники, турецкий телеканал Haberturk.

«Контроль поданных от иностранцев заявок на краткосрочный вид на жительство в Турции ужесточен – поданные не по назначению запросы отклоняются», – сообщил канал.

Сейчас иностранцы прибывают в Турцию на длительные сроки большей частью с целью получить образование, начать бизнес, воссоединиться со своей семьей, и они должны для этого подавать документы на соответствующий вид на жительство. Только после проверки всех сопутствующих документов такой документ выдается иностранцу.

Туристический вид на жительство не смогут получить иностранцы, прибывшие в страну впервые и подавшие заявку на него, но не предоставившие подтверждения того, что они туристы. Проверка того, имеет ли право такой кандидат на временное проживание в Турции, станет более строгой и тщательной.