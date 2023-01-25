Выступая с трибуны в первый день работы зимней сессии ПАСЕ, глава делегации Азербайджана Самед Сеидов обвинил Ереван в попытке срыва мирных переговоров.

Он напомнил, что два года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил справедливость.

«За два года мы сделали всё для мира. Чтобы сорвать эти мирные переговоры, армянская сторона постоянно пытается обмануть международные институты», — отметил политик. Например, сейчас ими активно используется фраза «блокада Лачина». «Они делают это из-за осознания того, что потеряли свою силу», — сказал он.

Самед Сеидов добавил при этом, что Армения уже не может на переговорах с Азербайджаном обсуждать будущее освобожденного Карабаха. «Вместо этого они провоцируют людей, проживающих в Карабахе. В Карабах привезли Рубена Варданяна, а этот человек находится под санкциями многих структур», — сказал он.

Сеидов порекомендовал Армении начать думать о прочном мире в регионе вместе с Азербайджаном, а не направлять мольбы в международные организации.

Какова же сегодняшняя стратегия Армении в вопросе мирного соглашения с Азербайджаном? Есть ли вообще у Еревана такая цель? Немало экспертов в последнее время констатирует, что поведение правящей команды Армении свидетельствует лишь о намерении как можно дольше лонгировать эту тему в надежде на некое «чудо» — авось, что-то изменится, их позиции вдруг укрепятся, и им уже не придется юлить под настойчивыми требованиями Баку о необходимости подписать мирный договор.

Охарактеризовать для «Минвала» мотивы и поведение Еревана в этом направлении взялись известные эксперты.

Так и есть, считает профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Южная Корея), политолог Ровшан Ибрагимов.

«Армения тянет время в надежде на чудо или на обещания, которые она получила от разных источников. В принципе ясно, что мирный процесс забуксовал после обнародования позиции России, которая включила в повестку дня возможность пересмотра статуса Карабаха – если не сейчас, то в перспективе. Именно это было козырем России в отношении Запада, чтобы вновь возглавить так называемую гонку за контроль над процессом, который происходит между Азербайджаном и Арменией», — говорит эксперт.

В свою очередь и Франция (и, возможно, ряд других стран тоже) пообещали что-то подобное Армении, и теперь на этих обещаниях Ереван строит свою внешнюю политику и стратегию, отметил он.

«Хотя это самое неблагодарное дело – выстраивать свою внешнюю политику на чьих-то обещаниях. Внешнеполитический курс страны — это такая политика, которую всегда необходимо строить только на тех ресурсах, которые у тебя имеются, а не на том, что ты сам не в состоянии контролировать.

Армения уже совершала такие ошибки в прошлом и продолжает их делать сегодня. И политика затягивания времени вовсе не приведет к тому, что ситуация в регионе вдруг изменится для нее каким-то чудесным образом. Напротив, она лишь усугубится для Еревана. Это показывает история самой независимой Армении (если ее вообще можно называть независимой).

Поэтому я думаю, что Ереван впрягся в такой формат, который неизбежно приведет его к очередному фиаско», — полагает Ибрагимов.

Армения действительно могла надеяться с 1991-го по 2020 год на поддержку Запада в вопросе Карабаха, отметил в свою очередь профессор Института международной политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ) Александер Рар.

«Западные страны постоянно спорили между собой, какой из принципов международного права правильнее: непоколебимость суверенитета территории государства или право народностей на самоопределение.

Пока в головах западных политиков и интеллектуалов прочно «сидел» казус Косова, армяне могли надеяться на то, что завоевание Карабаха будет международным сообществом одобрено — в духе «права на самоопределение». Но в 2014-м началась украинская эпопея. Между Западом и Россией разразилась новая холодная война. Запад встал прочно на непримиримые позиции в отношении РФ: Россия должна проиграть. Российские сравнения ситуации в Крыму и Донбассе с ситуацией в Косове серьезно встревожили Запад. Запад решил твердо встать на позиции «защиты территориальной ценности»», — рассказал Рар.

«И тут была легитимирована азербайджанская точка зрения. Запад однозначно поддержал, что касается международного права, Азербайджан, а Армения (как и Россия) стала рассматриваться как виновная сторона. Это состояние дел будет продолжаться долго, в Баку это хорошо понимают, в Армении по-видимому нет», — заключил немецкий профессор.

Самир Ибрагимов