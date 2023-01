Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв 20 Января.

Соответствующую публикацию президент сделал в Twitter.

«Чту память жертв Черного Января 1990 года — вторжения советских войск в Баку и жестокой расправы над азербайджанским народом. Попытки Советского Союза подавить движение за независимость не увенчались успехом. 33 года спустя агрессор совершает те же жестокие преступления в Украине. Они не добьются успеха. Ни тогда. Ни сейчас. Никогда», — отметил президент.

Commemorate 1990 Black January-Soviet troops invasion of Baku & cruel massacre of 🇦🇿people. Soviet attempts to crush 🇦🇿 independence movement did not succeed. 33 years later, the aggressor is committing same brutal crimes in 🇺🇦. They will not succeed. Not then. Not now. Not ever.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 20, 2023