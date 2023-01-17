Становятся известны новые подробности относительно второй миссии ЕС в Армении. По данным АрмСМИ, Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию, но на этот раз не на два месяца, а как минимум на два года. Как утверждает, в частности, «Азатутюн» со ссылкой на свои источники, проект новой миссии был принят Комитетом по политике и безопасности Совета Европы еще на прошлой неделе, накануне его утвердил и Комитет по гражданским вопросам антикризисного управления. Также известно, что в состав новой миссии войдут около двухсот европейских специалистов.

Ранее, напомним, в «утечках» речь шла о 70 евронаблюдателях, однако вместе с помощниками и техническим персоналом численность миссии должна была составить 200-300 человек. Что имеют в виду источники армянской службы радио «Свобода», говоря о 200 европейских специалистах? Они называют общую численность миссии, для которой, как уже рассказывал Minval, в странах ЕС спешно вербуют специалистов? Или предполагаемую численность наблюдателей увеличили почти втрое? Это пока еще предмет гадания. Но в чем нет сомнений, так это в том, что сама по себе отправка второй миссии ЕС в Армению — это уже нарушение достигнутых в Праге договоренностей, о чем напомнил в своём недавнем телеинтервью президент Азербайджана Ильхам Алиев. И если Евросоюз, судя по звонкам президента ФРГ Штайнмайера, намерен свою миссию, подорванную Францией и Арменией, реанимировать, то перед тем, как строить такие планы, стоило бы для начала соблюдать достигнутые договоренности.

Тем более нелишне спросить, какими оказались результаты работы первой миссии общем и зафиксировали ли евронаблюдатели армянские же провокации на условной границе в частности. Иначе все будет очень напоминать 2008 год, когда евронаблюдатели на выборах президента Армении написали восторженный отчёт, а 1 марта 2008 года на улицах Еревана расстреляли участников митинга протеста против фальсификации выборов.

Наконец, вызывает вопросы молчание Ирана. В самом деле, муллократические власти ИРИ весьма нервно реагируют на активность стран Запада вообще и Евросоюза в частности в Азербайджане. Эта миссия разворачивается в весьма чувствительном для Ирана месте — в районе Гафана, там, где совсем недавно Тегеран с помпой открывал свое консульство. Более того, есть серьёзные основания предполагать, что именно Армения используется ИРИ в качестве коридора и для обхода санкций, и для поставок «деликатных» грузов. Наконец, еще требует прояснения роль Армении, в частности, в том, как Иран заполучил европейские и американские комплектующие для своих дронов.

И если теперь в Западном Зангезуре появится миссия Евросоюза, где — будем реалистами — наверняка окажется и немало представителей спецслужб, Иран это должно серьезно волновать. Не говоря уже о том, что Тегеран должны были бы по идее сильно встревожить перспективы «внешнеполитической переориентации» Армении на Запад.

Но в Тегеране молчат. И вряд ли только потому, что страна охвачена протестами — на колкости в адрес других государств у властей Ирана время находится. Тем более трудно предположить, что власти ИРИ не в курсе относительно «евромышиной возни» в Армении.

Другой вопрос, что в Тегеране, по всей видимости, хорошо знают цену всем «прозападным рывкам» и прочим громким политическим жестам Еревана. И прекрасно понимают, что никакой «политической переориентации» Армении не будет, пока на ее границах с ИРИ и Турцией и в КПП ее аэропортов стоят российские пограничники, инфраструктура в собственности российских компаний, а безопасность обеспечивает российская база.

Так что единственным результатом «евромиссии» для Брюсселя окажутся, скорее всего, новые «сложности» во взаимоотношениях с Азербайджаном и реанимации своего посредничества — и на этом все. Никаких «геополитических дивидендов» на армянском направлении не предвидится.

Вопрос, понимают ли это в Брюсселе.

Нурани, обозреватель