В 2023-м году у Армении будет последний шанс на заключение мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Я не хочу выглядеть стороной, оказывающей давление. На мой взгляд, в этом году будет последний шанс на подписание мирного договора. Потому что далее следуют 2024 год, и потом в 2025 году завершится миссия российских миротворцев. Они должны посмотреть немного дальше своего носа», — сказал Алиев, адресовав свой месседж Армении.

В этот же день на пресс-конференции в Ереване премьер-министр Никол Пашинян отвечал на вопрос о продлении мандата миротворцев РФ. Он сказал, что это станет ясно по итогам 4,5 лет пребывания миротворцев в Карабахе.

А также не исключил возможность обращения в СБ ООН для привлечения международного миротворческого контингента, после истечения мандата российских миротворцев.

«Мы должны будем принимать решения исходя из текущей на тот момент ситуации. Армения не может не продлить мандат российских миротворцев. Но если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты», — сказал Пашинян.

Итак, с одной стороны мы видим ясно выраженное намерение Баку не позволить российским военным остаться в Карабахе более чем на один оговоренный срок. С другой — армянам это вовсе не нравится, и на этот случай Пашинян уже придумал свой вариант – чтобы взамен русских на территорию Азербайджана сразу же вошел некий другой, международный миротворческий контингент. Вопрос – насколько это соответствует азербайджанским интересам? И вправе ли премьер-министр соседней страны обращаться в СБ ООН, чтобы тот решил такой вопрос? В конце концов, все страны-члены СБ ООН на официальном уровне считают нагорную часть Карабаха территорией Азербайджана. Какие тут возможны варианты развития событий?

Как заявил в этой связи «Минвалу» известный эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, это сложная тема.

«И президент сам говорил в этом интервью, что надо быть реалистами. Дело в том, что на самом деле Армения может инициировать вопрос о привлечении международных миротворцев. Есть немало случаев, когда подобного рода вопросы инициировались в рамках заседаний ООН странами или группами стран, которые были обеспокоены судьбой какой-то категории граждан в соседнем государстве. Такое случалось, когда надвигалась угроза физического уничтожения населения, какой-то этнической группы, возникали какие-то иные опасные для нее моменты. Поэтому нельзя исключать, что Армения может попытаться спекулировать на теме карабахских армян и инициировать обсуждение в рамках ООН.

Другой вопрос, как будут проходить эти обсуждения, и на какой результат они могут рассчитывать?» — отметил политолог.

Конечно, в случае с направлением какой-то вооруженной миссии ООН в ту или иную страну, прежде всего, эта организация действует в рамках своей компетенции, в рамках того, что считает страну, в которую направляется эта миссия, вправе реагировать на эти решения. Но для отправки такой миссии должны произойти какие-то резкие, конкретные действия, связанные с угрозой жизни для населения. Для выяснения этого проводится определенная экспертиза, тщательное изучение вопроса, есть целая процедура.

«А в случае конкретно с армянами, проживающими в Карабахе, и азербайджанская сторона заявляла об этом неоднократно, никакой угрозы для жизни не существует. Кроме того, в соответствии с Трехсторонним заявлением, под которым стоят подписи президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ, на территории проживания армян в Карабахе, в зоне временного размещения миссии российских миротворцев, должны действовать международные гуманитарные организации. И они там действуют. Красный Крест, и так далее. То есть, вопрос, связанный с обеспечением безопасности армян, проживающих на этой территории, регулируется и международными структурами. Азербайджанская сторона в лице главы государства неоднократно заявляла, что берет на себя ответственность за безопасность армянского населения. Таким образом, на сей день нет никаких оснований утверждать, что Азербайджан после обретения полного контроля над этой территорией может осуществить какие-то насильственные действия в отношении армян, которые там проживают», — рассказал Велизаде.

«ООН может направить «голубые каски», я так понимаю, если там будут происходить действия, в грубой форме нарушающие Устав ООН. Которые могут повлечь за собой фатальные последствия для местного населения. Если такого не будет – для отправки миссии ООН нет оснований. На практике такие миссии направлялись в те или иные горячие точки без согласия правительств только в случаях, когда либо правительства не могли отвечать за свои действия, за политику, либо они сами в грубой форме нарушали взятые на себя обязательства.

Поэтому подобные потуги Армении заведомо обречены на провал. Конечно, армянская сторона будет предпринимать всё возможное для того, чтобы нарисовать картину «страданий» армян Карабаха, и на фоне сегодняшних событий мы уже видим примерный сценарий того, как это может выглядеть. Они кричат о некой «блокаде», о «попытках этнических чисток», но всё это остается без доказательств и потому международное сообщество в целом не реагирует на эти потуги. Разве что некоторые покровители Армении.

Поэтому я думаю, что никакой миссии вместо РМК никто в Карабах посылать не станет. И скорее всего этот вопрос будет заблокирован на уровне Совета Безопасности ООН. Во-вторых, члены этой организации большинством голосов не поддержат эту инициативу. Потому что большинство государств знает, в чем причина создавшегося положения, кто виноват в нем, кто прав, и естественно они не захотят создавать здесь какой-то прецедент. Дело в том, что если они проголосуют за чрезвычайную миссию на фоне объективно не тревожной ситуации, то завтра нечто подобное может случиться и на их территориях. То есть, в обход реальному положению дел, кто-то захочет применить такую практику в отношении земель других государств. Поэтому, думаю, такого никто не допустит.

Армянская сторона сейчас находится в отчаянном положении, поскольку практически все ее инициативы последнего времени закончились фиаско. Она не понимает и не принимает реалий. С сожалением надо признать, что в руководстве Армении стоят не компетентные люди. В руководстве МИД Армении, сегодняшние армянские дипломаты – случайные люди, не представляющие себе, что такое мировая дипломатия. Они не способны вынести урока даже из своего печального опыта. Поэтому я думаю, что потуги с их стороны будут, но ни к чему они не приведут», — заключил Велизаде.

Самир Ибрагимов