Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по ЕС поступят так же, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации чиновников, министр иностранных дел страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов.

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью. Как сообщили источники Bloomberg, он обеспокоен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам.

«Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства.

Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие, говорят люди, знакомые с дискуссиями», — пояснило издание.

При этом ЕС пытается найти «законные способы» использования российских активов. По мнению одного из источников агентства, на разбирательства по поводу конфискации средств могут уйти годы, что превратит это решение в символическую инициативу.