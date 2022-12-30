В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден утвердил в четверг бюджет страны на 2023 финансовый год объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву.

Отмечается, что 29 декабря Байден подписал «Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год», который предусматривает консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года, а также на оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией в Украине и на другие цели.