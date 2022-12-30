Подводя итоги уходящего года, госструктуры рассылают в СМИ пресс-релизы, в которых апеллируют к статистическим отчетам, малопонятным простому читателю.

Вот и сегодня Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики отчиталась о том, что в этом году поступило 67 жалоб на махинации со счетами в торговых объектах. В сообщении говорится, что количество таких случаев на 36,7% больше по сравнению с прошлым годом.

На основании поступивших жалоб в отношении 10 предпринимателей был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. На что жаловались люди, на какие махинации, в каких торговых объектах они были зафиксированы, мы так и не узнали. Дозвониться до сотрудников указанной структуры мы не смогли, а потому Minval.az обратился за комментарием к экономисту, профессору, Эльшаду Мамедову.

Он отметил, что ситуация, в которой оказался потребитель в Азербайджане, по меньшей мере, странная. С одной стороны, торговые сети практически диктуют свои условия на потребительском рынке, и в результате потребители, несмотря на закон, защищающий их права, видят, что в абсолютном большинстве случаев торговые объекты игнорируют закон и преследуют лишь свои интересы.

По мнению эксперта, население сильно ограничено в вопросах защиты своих прав и разрешения спорных вопросов.

«В Азербайджане действует Союз свободных потребителей, являющийся, на мой взгляд, эффективным механизмом, но союз не может влиять на торговые сети, в особенности на могучие. В случае, если рыночные методы будут эффективно использоваться, они смогут достичь позитивных результатов, потому что чем выше конкуренция, тем больше предприниматели будут заботиться об интересах потребителей. Антимонопольная служба должна быть более активной на рынке, ведь ежедневно люди сталкиваются с проблемами. Элементарные проблемы связаны со сроком годности продукции, с несоответствием продуктов к предъявляемым нормам, с заменой этой продукции, попытками возврата товаров, несоответствующих рекламным характеристикам. Очень много, на мой взгляд, вопросов и проблем связано с электронной торговлей через интернет, когда товары, которые рекламируются, сильно разнятся по качеству с товарами, доставляемыми покупателю. Очень большое поле деятельности и без помощи госструктуры здесь не обойтись. Но, с другой стороны, без формирования конкурентной среды на потребительском рынке, решение вопроса будет усложнено. Понятно, что иногда потребители предъявляют необоснованные претензии, но в большинстве случаев жалобы обоснованы», — говорит Э.Мамедов.

Эксперт отметил также, что жалобы поступают и на странные чеки в больших супермаркетах, когда конечная цена не соответствует цифрам, указанным на ценниках или же при проверке чека вдруг неожиданно в списке выявляется товар, которого нет в пакете покупок. Этот товар, случайно (или не случайно) оказавшийся в чеке, как правило, стоит недорого, но учитывая огромный людской поток, ежедневно проходящий через кассы супермаркета, ежедневная прибыль от таких вот махинаций составляет очень большую сумму.

Таких фактов много, потребитель незащищен, а все потому, что нет эффективного оперативного механизма. Кроме того, далеко не каждый потребитель имеет время и возможности для того, чтобы каждый раз обращаться в соответствующую службу и ждать, чтобы ему поменяли товар, стоящий 2-3 маната. Весь вышеперечисленный негатив — грубейшие нарушения прав потребителей, и пока эффективного средства борьбы в стране нет, оно не разработано. Кроме того, нужно учитывать еще и факт гигантской бюрократии, ибо во избежание волокиты потребитель просто отказывается связываться с госструктурами и это очень большая проблема, отметил Мамедов.

По словам эксперта, электронизация и цифровизация в госструктурах отнюдь не способствует ускорению процесса торговли и разрешения споров, а скорее, усложняет работу механизмов.

«Это парадоксальная ситуация. Ведь на самом деле цифровизация должна вести к ускорению всех процессов, но бюрократические проволочки очень сильно мешают разрешению этих вопросов. Тем более, если потребитель пишет жалобу о том, что его обсчитали всего на пару манатов — такие дела вообще игнорируются. А потому я считаю, что полномочия общественных организаций, Союза свободных потребителей в частности, должны быть расширены в законодательном порядке с тем, чтобы представители НПО имели возможность влиять на бизнес, предпринимателей. Часто озвучивают вопрос: «Почему ССП не работает в полную силу»? Но тут есть свои подводные камни, я бы даже сказал, настоящие коралловые атоллы. Хоть закон о защите прав потребителей и был принят 27 лет назад, с тех пор он ни разу не менялся. А ведь с учетом развития экономической динамики в стране закон этот должен пересматриваться, редактироваться хотя бы раз в три года. Ведь 27 лет назад были совершенно другие условия рынка, другой формат экономики, другой социальный уровень. И потому закон образца 1995 года по потребительскому рынку никак не может соответствовать современным экономическим реалиям. И данный вопрос надо задать парламентариям, большая часть которых вместо того, чтобы заниматься реальной законотворческой деятельностью, заняты самопиаром. Нужно, чтобы в депутатских креслах сидели грамотные специалисты, способные не просто дублировать законы других стран, а с умом подводить нормы под специфику внутреннего азербайджанского рынка», — отмечает он.

Э.Мамедов добавил, что лично не раз сталкивался с нарушениями прав потребителей.

«К примеру, мне всегда было интересно, что означает ограничение для граждан в продаже свободно конвертируемой валюты (СКВ). Если есть официально валютные ограничения, я сам, как экономист, считаю, что они должны быть внедрены, но они не должны распространяться на простых людей, которые хотят часть своих трудовых доходов конвертировать в валюту», — говорит экономист.

Коснулся Мамедов также вопроса отсутствия в стране пунктов обмена валюты. По его словам, официальная причина этого – удержать утечку капитала из страны. Но дело в том, что капитал граждан, которые покупали валюту в «обменниках», настолько мизерный, что никак не подпадает под данное серьезное экономическое определение.

«Это никак не улучшило ситуацию. Капитал из страны вывозили миллиардами, а миллиарды в «обменниках» не обмениваются. Понимаете? Ни в одной стране мира в правовом формате нет ограничений на валютные операции. Если вы, к примеру, уезжаете за границу, хотите купить себе валюту с целью приобретения какого-то товара или затрат на лечение, или вы часть своей заработной платы переводите в доллары, это не несет вообще никакого негативного эффекта с точки зрения «утечки капитала из страны». Это вообще не проблема. А, тем временем, из страны утекают сотни миллиардов долларов, потому что структуры, отвечающие за экономическую политику, взялись за данный вопрос, как говорится, «не с того конца». Это вызывает вопросы у меня, как у специалиста. И я считаю, что мои вопросы очень даже обоснованы. Предположим, человек по азербайджанским меркам получает неплохую зарплату, почему он не может часть своей зарплаты направить на накопления в одной валюте, часть зарплаты – в другой валюте? Это же право человека, и ни в какой стране людей этого права не лишают. Если рассматривать статистику Турции, Грузии, стран Европы, можно увидеть в каком крупном объеме азербайджанцы скупают дорогую недвижимость, отели и яхты. Вот он – пример утечки капитала из страны. А то, что человек пошел в «обменник» и купил пару сотен долларов… Это смешно, просто анекдот какой-то», — резюмирует эксперт.

Яна Мадатова